Projeto ‘Educação na Palma da Mão’ conquista 1º lugar no Prêmio Boas Práticas em Gestão Pública

A Secretaria de Estado da Educação (SED) foi a vencedora geral da 3ª Edição do Prêmio Boas Práticas em Gestão Pública de Santa Catarina e conquistou o primeiro lugar na modalidade ‘Gestão da Educação Pública’. A iniciativa premiada foi o sistema de inteligência de dados da SED, conhecido como ‘Educação na Palma da Mão’.

A modalidade ‘Gestão da Educação Pública’ engloba práticas de transparência com cidadania que aprimoram a qualidade da gestão em unidades escolares, no sistema educacional ou em serviços públicos para a educação. A cerimônia de premiação, que teve como tema: ‘Transparência com Cidadania’, foi realizada de forma on-line nesta quinta-feira, 20, com transmissão ao vivo pelo Youtube.

Acesse a página do ‘Educação na Palma da Mão’ e os painéis disponíveis

O diretor de Planejamento e Políticas Educacionais da SED, Marcos Roberto Rosa, é um dos criadores do projeto e representou a secretaria na premiação. Ele destacou que o prêmio reconhece a relevância do ‘Educação na Palma da Mão’ como ferramenta de gestão para o planejamento da Educação: “Essa conquista é resultado do trabalho de várias pessoas que se dedicaram a criar um sistema pioneiro que amplia a transparência dos dados públicos e permite o acompanhamento das ações educacionais”, explicou.

O prêmio é uma iniciativa do Departamento de Administração Pública do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC/ESAG) e busca reconhecer e premiar práticas inovadoras de gestão pública. O concurso premiou iniciativas municipais, estaduais e federais, incluindo também as modalidades de Gestão da Saúde Pública e Gestão de Obras e Serviços Urbanos.

Conheça o ‘Educação na Palma da Mão’

O ‘Educação na Palma da Mão’ foi desenvolvido em 2019 pela SED, em parceria com o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina (CIASC). A iniciativa inclui vários painéis, que tornam as informações sobre a educação catarinense mais dinâmicas, detalhadas e transparentes, agrupando uma grande quantidade de dados para consulta personalizada a partir dos filtros.

O início do sistema foi marcado pela criação de um painel para acompanhamento mensal do total de matrículas, turmas e escolas da Educação Básica da rede estadual de ensino, possibilitando a visualização dos dados por regional, município, escola e turno. Também reserva um espaço para as informações por série do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, bem como para os programas e projetos existentes nas escolas estaduais.

O sistema foi ampliado nos anos seguintes, a partir da inclusão de mais painéis com dados sobre a educação em Santa Catarina. A ferramenta inclui, por exemplo, dados sobre indicadores nacionais de qualidade, investimentos em bolsas para cursos de graduação e pós-graduação, resultados da avaliação institucional e taxas de aprovação, reprovação e abandono das unidades escolares.



Por Gabriel Duwe de Lima

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED