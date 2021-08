SC concede bolsas universitárias para projetos de intervenção nos municípios

Entre os R$ 467 milhões disponibilizados ao Uniedu para o ano de 2021 – maior valor na história do programa – o Governo de Santa Catarina vai investir até R$ 73 milhões em bolsas universitárias com objetivo de executar projetos de intervenção nos municípios catarinenses. Os recursos são aplicados no Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional (Proesde), iniciativa que neste ano já beneficia mais de três mil estudantes universitários no estado.

A vinculação das bolsas do Proesde à participação em projetos de intervenção com impacto direto nas comunidades catarinenses é uma novidade para o ano de 2021. Ao todo, serão desenvolvidos cerca de 160 projetos em toda Santa Catarina, criados em parceria com os estudantes e as instituições de ensino superior.

“Esta mudança na metodologia do Proesde foi proposta para aperfeiçoar um projeto que já é um sucesso. São recursos da Educação que dão retorno imediato para a população e contribuem com a formação de profissionais qualificados em Santa Catarina. É uma iniciativa inovadora da secretaria que nós queremos incentivar e desenvolver cada vez mais”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro.

Entre as propostas estão ações de cidadania para contribuir com o enfrentamento da Covid-19, intervenções políticas e sociais de combate à violência contra crianças e adolescentes, melhorias em espaços públicos e equipamentos comunitários, ações de saúde e sustentabilidade, entre outros. O programa tem ainda como objetivo criar estudos para melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de municípios catarinenses. De acordo com a portaria com os regramentos do Proesde, 50% do orçamento do programa devem ser aplicados em projetos de intervenção que beneficiem os 50 municípios com menor IDH do Estado.

As inscrições para o Proesde no segundo semestre vão até o próximo dia 23 de agosto e são realizadas diretamente no site do Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina (Uniedu). O prazo é o mesmo para estudantes que precisem atualizar seus cadastros no programa.

Projetos executados a partir de agosto

A maioria dos bolsistas já contemplados neste ano pelo Proesde fez o planejamento dos projetos ao longo dos últimos meses e está iniciando as ações a partir de agosto. Uma das ações que está em fase prática é desenvolvida em Joinville e tem como objetivo aperfeiçoar espaços públicos de recreação infantil, utilizando equipamentos sustentáveis no Norte do Estado.

O projeto vai implementar um parquinho no bairro Jardim Paraíso, em Joinville, e outro no Parque de Eventos Alfredo Pasold, em Schroeder. A professora do curso de Engenharia Civil e coordenadora dos projetos do Proesde na universidade, Carine Cardoso, conta que os estudantes passaram por uma formação teórica e explica quais serão as próximas etapas do projeto.

“Nós iniciamos o reconhecimento de campo, a visita ao local, e na sequência vamos fazer um contato com a comunidade, apresentar nossas ideias e ouvir as contribuições dos moradores. Os bolsistas estão muito engajados e cada um contribui com seus conhecimentos. Além de executar a praça, estamos desenvolvendo o site sobre o projeto e vamos fazer palestras orientativas sobre o uso do espaço.”

Por Pedro Henrique Jacoby Cureau

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Educação – SED