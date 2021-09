Inscrições para cursos técnicos gratuitos do Senar/SC encerram nesta quarta-feira

Os interessados em participar da seleção para os cursos técnicos em Agronegócio e Fruticultura do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) têm até esta quarta-feira (27) para se inscrever pelo site etec.senar.org.br. Ambos são gratuitos e a distância.

Para o curso Técnico em Agronegócio, são oferecidas 1.765 vagas, em 71 polos de apoio presencial do Senar no País. Em Santa Catarina são 210 vagas para sete novas turmas nos municípios de Rio do Sul, São Miguel do Oeste, São José, Campo Alegre, Braço do Norte, Lages e Campos Novos. A carga horária total é de 1.230 horas distribuídas em dois anos. Desse total, 20% são aulas teóricas, atividades práticas e avaliações.

De acordo com a coordenadora dos cursos técnicos do Senar/SC, Kátia Zanela, a capacitação em agronegócio é 80% online e 20% presencial. “O aluno aprende a fazer a gestão e a comercialização dos produtos agropecuários brasileiros. O curso é ofertado em parceria com os Sindicatos Rurais dos municípios e em Santa Catarina já formou mais de 550 técnicos em agronegócio em todo o Estado desde 2015”, sublinha Kátia.

Disponibilizado pela primeira vez na modalidade a distância, o curso Técnico em Fruticultura oferece 950 vagas distribuídas em 34 polos de ensino. A carga horária é de 1.350 horas, divididas em dois anos e meio. Em Santa Catarina são 30 vagas em São Joaquim. “As aulas são 70% on-line e 30% presenciais. O aluno aprende a executar, planejar e controlar todo o processo produtivo de plantas frutíferas no município que é destaque em fruticultura no Estado e no País”, sublinha a coordenadora.

As vagas prioritárias são destinadas ao público do meio rural e é necessário que os candidatos tenham concluído o ensino médio. As formações são focadas na gestão da propriedade rural e no gerenciamento do processo produtivo.

Ambos os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação e o diploma é válido nacionalmente.

Antes de se inscrever, os candidatos devem ler o edital atentamente. Embora os cursos sejam a distância, o candidato deve indicar um dos polos de ensino para participar das atividades práticas.

Para ler o edital, visualizar a lista de polos e efetivar a inscrição, acesse: http://etec.senar.org.br/. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 642 0999 com atendimento de segunda a sábado, das 8h às 20h.

No Estado, as informações também podem ser obtidas pelo telefone do Sistema FAESC/SENAR-SC (48 3331-9700) ou diretamente nos Sindicatos Rurais nos municípios.