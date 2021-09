Irrigação por gotejamento é alternativa ecoeficiente na produção de uvas

Agrivale investe em sistema israelense de irrigação para obter uma produção constante de uvas e reduz o consumo de recursos hídricos.

O crescimento sustentável atrelado ao aumento da produtividade no agronegócio brasileiro tem sido um desafio para os produtores agrícolas. A demanda por área irrigada tem crescido consideravelmente e vem exigindo novos investimentos e soluções diferenciadas. A Agrivale, sediada em, Petrolina – PE, no Vale do São Francisco, é um dos maiores produtores de uvas de mesa do Brasil e tem investido no sistema de irrigação por gotejamento, o que vem proporcionando um crescimento produtivo controlado e eficiência no consumo hídrico em toda a sua plantação.

De acordo com Nami Ando, gerente de Produção da Agrivale, a eficiência da irrigação no plantio de uvas também exige uma análise constante das condições climáticas, de solo, entre outras variáveis. “Na Agrivale temos uma estação meteorológica que fornece dados de temperatura, umidade, vento, precipitação pluviométrica, entre outros. Com essas informações podemos calcular a necessidade de água da planta conforme a fase em que ela se encontra. Caso esteja no início da brotação, é necessário um volume menor, já na fase de enchimento de fruto, aumenta a demanda de água. Como os solos não são iguais em todos os pontos, precisamos fazer alguns ajustes, em solos mais arenosos que tem menor retenção de água, utilizamos cobertura morta (bagaço de cana) para que haja maior retenção de água e consequentemente menor desperdício”, explica Nami.

A tecnologia de irrigação por gotejamento utilizada pela Agrivale é de origem israelense e foi desenvolvida por conta da escassez de água, com um clima árido e baixa incidência de chuvas, a agricultura em Israel precisou recorrer à tecnologia o que transformou o país em referência na agricultura de precisão. O Vale do São Francisco, região semiárida que é drenada pelo rio São Francisco e seus afluentes, tem recebido grandes investimentos em irrigação desde a década de 70 e tornou-se um importante polo produtor de frutas no Brasil, como as uvas da Agrivale por exemplo.

“O investimento em tecnologia de irrigação na Agrivale tem possibilitado uma produção ecoeficiente, uma vez que o sistema por gotejamento possui uma eficiência de 98%, e beneficia também a nutrição das plantas. Como a nutrição é feita na maior parte pelo solo, a água da irrigação é a forma que é utilizada para levar os nutrientes para a planta. Com a técnica de fertirrigação, que é a diluição dos fertilizantes na água de irrigação, só é adubado o local onde as plantas estão, sem ter o desperdício dos fertilizantes “, finaliza Nami.

Sobre a Agrivale

A Agrivale é um dos maiores produtores de uvas de mesa do Brasil. Sediada no Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco, cujo local detém as melhores condições climáticas para produção da melhor uva de mesa, a companhia vem transformando o hábito de consumo de uvas por meio de suas marcas Mimo, Duvale, Turma da Mônica, entre outras.

Com a sólida experiência de quem produz uvas há mais de 25 anos e exporta para mais de dez países, a Agrivale também é uma das empresas mais certificadas no setor de atuação, que atestam a qualidade dos produtos e rege a relação ética entre colaboradores, fornecedores, meio ambiente e consumidores.

