Segundo período de matrículas para as escolas estaduais começa nesta quarta-feira, 26

Os pais e responsáveis terão mais um período para fazer a matrícula dos estudantes na rede estadual para o ano letivo de 2022. Começa na próxima quarta-feira, 26, o segundo período de pré-matrículas on-line de novos estudantes ou de alunos que estão mudando de unidade de ensino. O processo é feito de forma virtual pela plataforma Matrícula on-line.

O sistema abre 8h de quarta-feira e segue disponível até 23h59 de sexta-feira, 28. As vagas disponíveis são remanescentes do primeiro período de matrículas, realizado em dezembro de 2021. Para efetivar a matrícula do estudante, é necessário entregar a documentação exigida na escola (saiba mais abaixo).

Todas as escolas terão um posto de atendimento com computador durante o período de matrícula para auxiliar os responsáveis no cadastro dos estudantes. Nesse caso, a inscrição será realizada no horário de atendimento da respectiva escola durante os mesmos dias: de 26 a 28 de janeiro de 2022.

Conheça o processo de matrícula

O procedimento é dividido em duas etapas. A primeira é a pré-matrícula, feita pela plataforma Matrícula on-line, onde o responsável cadastra os dados do aluno e escolhe uma das instituições de ensino que ainda têm vaga disponível, recebendo um protocolo para anotar ao fim do processo. Caso tenha dúvidas sobre como proceder, assista a esse vídeo tutorial. https://www.youtube.com/embed/GlgJKqRWys8?rel=0&fs=1&wmode=transparent

O zoneamento deve ser considerado para efetivação da matrícula. O critério utilizado pela unidade de ensino é a comprovação de que o estudante mora em até três quilômetros de distância da escola. Se não houver mais vagas nesse perímetro, os pais devem fazer a matrícula dos alunos na escola mais próxima.

A segunda etapa do processo é a efetivação da matrícula, feita presencialmente na escola, quando devem ser levados todos os documentos do estudante e o número do protocolo de pré-matrícula para garantir a vaga (não é necessário imprimir, basta anotar e levar na escola). A entrega da documentação deve ser realizada na respectiva escola.

O responsável pelo estudante deverá apresentar-se na Unidade Escolar até o dia 31 de janeiro, com os seguintes documentos originais e em cópia:

– Certidão de nascimento e/ou carteira de identidade;

– Histórico Escolar (no prazo de 30 dias após a efetivação da matrícula);

– Atestado de Frequência com indicação do ano/etapa que o (a) estudante está frequentando em 2021;

– Comprovante de residência, atualizado (até três meses anteriores à matrícula);

– 1 foto 3×4;

– Comprovante de renda bruta familiar (para os estudantes do Ensino Médio);

– Carteira de Vacinação ou Declaração de Regularidade de Vacinas emitido pela Unidade Básica de Saúde.

A diretora de Ensino da Secretaria de Estado da Educação, Maria Tereza Hermes Cobra, destaca que essa é mais uma oportunidade para as famílias que ainda não fizeram a matrícula de seus filhos na educação básica: “Fiquem atentos e acessem o site com antecedência para estar cientes de como funciona o processo on-line de matrículas”.

Como se inscrever no site gov.br

Antes de acessar a plataforma Matrícula On-line é preciso criar um cadastro único no gov.br. Ao acessar o site gov.br, é necessário clicar no botão Entrar (canto superior direito) e em Cadastrar. Depois, o familiar deve preencher dados pessoais, marcar a opção “não sou um robô” e aceitar os Termos de Usuário e Política de Privacidade.

Após essa etapa, o sistema faz algumas perguntas para confirmar os dados do usuário e, na página seguinte, oferece duas opções para envio do código da conta: e-mail ou SMS. O código recebido deve ser informado e depois o usuário deve clicar em Validar o Cadastro. Ao final, o estudante precisa ainda criar uma senha antes de o cadastro ser concluído.

A Secretaria de Estado da Educação (SED) orienta que a inscrição no sistema gov.br deve ser realizada pelo responsável com antecedência, antes da abertura do período de matrículas.

Volta às aulas 2022

Está marcado para o dia 7 de fevereiro o início das aulas na rede estadual para o ano letivo de 2022. Os professores iniciam alguns dias antes, em 3 de fevereiro, para o planejamento pedagógico do ano letivo. O calendário completo divulgado pela Secretaria de Estado da Educação (SED) pode ser acessado clicando aqui.

Por Ana Paula Flores

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED