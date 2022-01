Disparada nos casos ativos de Covid em SC leva Saúde a fazer apelo na internet; veja

O governo do Estado divulgou, nesse domingo (23), que Santa Catarina tem 1.365.317 pacientes com confirmação de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 1.277.020 se recuperaram e 67.925 estão em acompanhamento (casos ativos). E é justamente esse número que preocupa o Secretário de Estado da Saúde, André Motta Riberio. Ele publicou nas redes sociais um apelo para que a população reforce as medidas de proteção.

Confira o apelo após aumento nos casos ativos:

Outros dados divulgados no último boletim sobre o coronavírus

A Covid-19 causou 20.372 óbitos no estado desde o início da pandemia. Esses números colocam a taxa de letalidade em 1,49%. O Governo do Estado estima que haja 290 municípios com casos ativos. A região com a maior quantidade de casos ativos hoje, proporcionalmente à população, é a Grande Florianópolis, que tem 1.459 para cada 100 mil habitantes. Em seguida, estão Oeste (1.405) e Serra (1.278). As que menos têm são Alto Uruguai Catarinense (394), Foz do Rio Itajaí (540) e Alto Vale do Itajaí (555).

Dos 1.080 leitos de UTI Adulto existentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina, há 806 ocupados, sendo 217 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A ocupação é de 74,6%.