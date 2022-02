IFSC abre inscrições para cursos técnicos gratuitos

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) está com inscrições abertas para cursos técnicos gratuitos em 20 cidades de Santa Catarina: Araranguá, Caçador, Canoinhas, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Garopaba, Gaspar, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Palhoça, São Carlos, São José, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Tubarão, Urupema e Xanxerê.

Há oportunidades para cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes, além de cursos Proeja (educação profissional integrada à educação de jovens e adultos). Todos os cursos são gratuitos e também não há cobrança de taxa de inscrição.

Quem pode se inscrever

Para ingressar em cursos técnicos integrados ao ensino médio, o estudante deve possuir o ensino fundamental completo. Os cursos técnicos concomitantes ao ensino médio possibilitam ao aluno cursar paralelamente o curso técnico do IFSC e o ensino médio em outra instituição, desde que haja compatibilidade de horário. Para ingressar nos cursos técnicos concomitantes, o estudante deverá estar matriculado no ensino médio em outra instituição. Já para se inscrever nos cursos técnicos subsequentes ao ensino médio os candidatos devem ter concluído o ensino médio ou equivalente.

Os cursos Proeja/Técnico integrados ao ensino médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) são voltados a pessoas com mais de 18 anos que não concluíram o ensino médio na idade regular. Para ingressar, o interessado deve ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos até a data da matrícula.

Cursos com seleção por sorteio público

Para as cidades de Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Lages, São José, São Lourenço do Oeste e Tubarão as inscrições vão até 21 de fevereiro e os cursos terão seleção por sorteio público.

As inscrições on-line devem ser feitas pelo Portal de Inscrições do IFSC, clicando na opção “Quero me inscrever”. Candidatos que queiram concorrer pelo sistema de cotas devem fazer a opção no momento da inscrição. Metade das vagas são reservadas a candidatos provenientes de escolas públicas, com cotas para estudantes de baixa renda, com deficiência ou autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

A lista de cursos com vagas abertas e as normas do processo seletivo estão no Edital 16/Deing/2022-1.

Cursos com vagas remanescentes

Para as demais cidades, as inscrições vão até o dia 15 de fevereiro e a seleção será por ordem de inscrição, já que são vagas remanescentes, ou seja, vagas que não foram preenchidas pelo processo seletivo regular para os cursos ofertados. Também há vagas para formação de cadastro de reserva, para cursos em que há expectativa de abertura de vagas caso ocorra desistência de alunos depois do início das aulas.

A manifestação de interesse em vagas remanescentes deve ser feita pela internet mediante envio da documentação de matrícula pelo formulário disponível no edital. Não há sistema de cotas para vagas remanescentes.

A lista de cursos com vagas abertas e as normas do processo seletivo estão no Edital 15/Deing/2022-1.