Sede do Conselho Tutelar de São Joaquim é inaugurada

A tão sonhada sede do Conselho Tutelar Rogério Tarzan, foi entregue na tarde desta quarta-feira (19), em São Joaquim, na Serra Catarinense.

O imóvel foi construído pela Prefeitura Municipal, visando uma estrutura mais equipada e adequada que irá agregar diretamente na ação do Conselho. A nova sede tem um bom espaço para os atendimentos prioritários. A estrutura irá oferecer melhores condições de trabalho aos conselheiros, beneficiando diretamente a comunidade.

Antes, a sede era na Rodoviária, em salas improvisadas. O custo da obra foi de aproximadamente R$ 241 mil, inteiramente com recursos próprios. O mobiliário teve um total de 16 mil.

A Secretária Municipal de Assistência Social (SMAS) explica que a atuação do Conselho Tutelar é solicitada sempre que ocorre violação de direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou seja, situações de violência, negligência, maus tratos, abandono, exploração sexual ou qualquer situação de risco.

Para o Prefeito Giovani Nunes, essa é mais uma importante obra que irá melhorar os atendimentos e trazer mais qualidade aos trabalhos do Conselho Tutelar. “Estamos muito felizes, com essa conquista e que melhore o trabalho que já vem sendo feito, para o bem de São Joaquim e para proteção de nossos jovens” frisa.