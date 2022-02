Comunicado da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto sobre o início do ano letivo 2022

O Secretario Municipal de Educacão Cultura e Desporto Prof Fabiano Padilha,no uso das suas atribuições legais previstas em lei e no regimento interno da Secretaria de Educacão, comunica a todos os Diretores, Professores, Pais e alunos matriculados nas escolas da rede municipal e estadual de ensino que amanhã dia 07/02/2022 iniciam as aulas 100% presenciais em todas as unidades escolares da cidade e do campo nas Escolas Básicas Municipais e nas Escolas de Educacão Infantil.

Transporte Escolar também inicia amanhã em todas as localidades somente alguns ramais que são os próprios pais que o fazem ainda não procuraram a coordenação do transporte escolar para iniciar amanhã. Mas principais linhas da geral acontecerá normalmente.

Nas escolas de Educacão Infantil essa primeira semana o transporte está suspenso os pais precisam levar os filhos até a escola, pois durante essa semana faremos o remanejamento dos alunos pois a nova escola de educação infantil Alcides Zabot do Bairro São José será inaugurada e iniciará as aulas dia 14/02, é importante os pais e ou responsáveis pelo educando acompanharem as crianças para o acolhimento na escola conhecer o ambiente as professoras e receber orientações das diretoras sobre o ano letivo de 2022.

Conforme orientação da Coordenadora Regional de Educacão do Estado Senhora Luzilei Adriana de Souza Campos as aulas na rede estadual também iniciará amanhã períodos regulares, matutino, vespertino e noturno.

Todas as orientações sobre o ano letivo 2022 serão repassadas aos pais e ou responsáveis dos alunos amanhã em seus estabelecimentos de ensino.

Ainda estamos em pandemia por isso pedimos aos pais e alunos que cuidem-se é obrigatório o uso de máscaras dentro dos ambientes escolares, no transporte escolar, é indispensável a higienização de álcool em gel, também retornou conforme a portaria 79/2022 da SES/SED a aferição da temperatura ao chegar nas escolas.

É importante os pais verificarem antes de encaminhar para as escolas se os seus filhos não estão com os sintomas do COVID, para que não haja transmissão dentro das salas de aula. Dúvidas sobre o transporte escolar podem ligar a partir de amanhã no número 32336448.

Desejamos a todos um excelente ano letivo, aos nossos Diretores, Professores, Profissionais de Apoio à Educação e Alunos de toda a rede de ensino.

Por Prof. Fabiano Padilha

Secretario Municipal de Educacão Cultura e Desporto