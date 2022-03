Projeto “Cores na Escola” é lançado no Colégio São José pelo Deputado João Amin

Na ultima sexta-feira (18), o deputado estadual João Amin esteve em São Joaquim para fazer o lançamento “Projeto Cores na Escola”, onde foi destinada a emenda parlamentar no valor de R$: 180 mil para a escola de educação básica São José, indicado pelo Deputado João Amin, onde a escola fez a pintura externa e ainda conseguiu fazer a reforma de 2 salas, então criando assim a sala de convivência e a reforma da biblioteca.

A escola é integragada na sociedade de São Joaquim e a comunidade tem um carinho muito grande por esta escola, muito interessante ver que ta acontecendo aqui porque o carinho pela escola extrapola os muros da escola…, declarou João Amin.

A intensão também com a pintura é transformar o prédio num ambiente público, mas penalizado, limpo, bonito aos olhos e ensinando sempre os alunos a cuidar deste patrimônio público, podemos perceber que tudo que feito na escola demora muito para precisarmos fazer outra manutenção, pois os alunos ajudam a cuidar eles sentem parte da escola, e isto é muito importante para que eles levem isto para fora dos muros da escola, cuidando do patrimônio do município das suas próprias casas e a resposta é muito bonita é aluno se sentir parte disto tudo, salientou a diretora Singra Couto Strickert.

