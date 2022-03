Educação infantil municipal terá inovações com aulas de robótica

O município de São Joaquim terá em duas escolas municipais aulas de robótica em parceria com a FIESC. O lançamento da aula inaugural aconteceu na Casa da Cultura, no último dia 23 de março.

A implantação no Ensino Municipal do Projeto Maker Kids e Maker Teens, inicialmente será para alunos da EEBM Aristides Ribeiro de Medeiros e EEBM Jurema Hugen Palma.

A robótica vem sendo cada vez mais considerada uma área profissional promissora. Para fomentar o interesse das crianças e adolescentes, o SESI de Santa Catarina, entidade da FIESC, desenvolveu programas que estão disponíveis em várias cidades do Estado.

Para participantes entre sete e dez anos, há o Robótica Kids, estruturado em seis trilhas de aprendizagem, cada uma delas com 80 horas de duração. Dos 11 aos 18 anos, a opção passa a ser a Jornada de Educação Tecnológica, curso dividido em três módulos, com 60 horas cada, que apresenta o papel da robótica como tecnologia a serviço do homem.

Para adolescentes há também o Programa de Iniciação Tecnológica Empreendedora, com carga de 132 horas e inclui o desenvolvimento de protótipos.

O Prefeito de São Joaquim, Giovani Nunes, esteve no lançamento e explicou a importância do projeto para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. “Fizemos o convênio para atender a princípio 40 alunos, são projetos pilotos onde jovens e crianças vão passar por esse trabalho de transformação na educação buscando desenvolvimento, isso será muito importante para o desenvolvimento desses jovens” frisa o Prefeito.

O Secretário de Educação, Fabiano Padilha, explica que esse projeto estimula e desenvolve habilidades nesses jovens. “Dentro da Educação, a cultura maker só traz benefícios porque ajuda na formação da motricidade e agrega outras habilidades no desenvolvimento dos estudantes, como estímulo à criatividade, à ludicidade e ao espírito colaborativo, entre outros vários aspectos” comenta.

Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim

