Santa Catarina retoma nesta terça-feira os canais com aulas o dia inteiro na TV aberta

O EducaSC está de volta! Com dois canais transmitindo aulas na TV aberta o dia inteiro, o projeto que tem como objetivo oferecer apoio pedagógico à comunidade escolar catarinense retornou nesta terça-feira, 24. A retomada das transmissões começou com uma entrevista de acolhimento aos estudantes que acompanham o canal, com a participação do secretário de Estado da Educação, Vitor Balthazar, e da secretária adjunta, Maria Tereza Paulo Hermes Cobra.

“A avaliação do projeto no ano passado é muito positiva, e hoje reiniciamos as transmissões em um contexto diferenciado. As atividades são complementares, no contraturno escolar, para que os nossos estudantes tenham mais uma possibilidade de acesso à informação, a conteúdos de qualidade, além de reconhecer e repercutir as boas ações realizadas nas escolas catarinenses”, afirma o secretário.

Após a abertura dos canais, as aulas voltaram a ser transmitidas a partir das 7h30, com aulas de Língua Portuguesa para os alunos do 6º ano, no canal com final .2, e do 8º ano, para os alunos no canal .3.



“São dois canais de TV, sete dias na semana, 24 horas, com um conteúdo curricular tratado didaticamente para apoiar os estudantes no seu processo de aprendizagem. Temos a confiança que este projeto tem potencial para ampliar o repertório de aprendizado dos nossos estudantes. A gente observa que o conteúdo está conectado com a linguagem das crianças e dos jovens”, afirma a secretária adjunta Maria Tereza Cobra.

Conheça os canais

O EducaSC disponibiliza dois canais em TV aberta, com transmissões de blocos inteiros de aulas de apoio nos turnos da manhã, da tarde e da noite. O canal com final .2 exibe conteúdos para os alunos do 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental, enquanto o canal com final .3 transmite aulas para estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio.

Exibidas em sequência, as aulas têm duração entre 20 e 30 minutos. Transmitidos de forma inédita no período da manhã, os conteúdos são reprisados nos demais turnos e são disponibilizados no site do EducaSC no dia seguinte à transmissão. A exibição das aulas é feita por meio de uma parceria entre a SED e a Secretaria de Estado da Educação do Amazonas.

EducaSC na internet

Além dos canais de televisão, o projeto EducaSC possui também um portal na internet, que pode ser acessado neste link. No site oficial, a comunidade escolar catarinense acessa a programação completa dos canais, confere as aulas e demais conteúdos exibidos, faz o download de materiais pedagógicos complementares às aulas transmitidas e confere conteúdos exclusivos, como ações pedagógicas desenvolvidas em escolas da rede estadual, dicas de estudo e jogos educativos.

