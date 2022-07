Santa Catarina inaugura o primeiro de 500 laboratórios Maker que serão instalados nas escolas estaduais

Os 1.207 estudantes de Ensino Médio da EEB Prof. Laércio Caldeira de Andrada, em São José, passam a contar com uma alternativa moderna e inovadora de aprendizado a partir desta quinta-feira, 30. Trata-se do Espaço Maker, um laboratório que oferece inúmeras ferramentas as quais possibilitam o desenvolvimento de atividades práticas para estimular o pensamento criativo.



A inauguração nesta quinta, iniciou uma série de entregas desses laboratórios que vão até o fim do ano. Nesta primeira etapa, serão instalados Espaços Maker em 275 unidades escolares, além de 225 que serão criados em espaços modulares nas escolas. O investimento para a aquisição dos equipamentos é de R$ 67.436.878 milhões.



O secretário de Estado da Educação (SED), Vitor Balthazar, destacou o ineditismo desta entrega: “Esperamos que as nossas escolas façam um ótimo uso deste ambiente, é o primeiro de 500 que entregaremos, e quase 250 já logo na sequência para escolas que contém a estrutura física, e as que não possuem receberão os espaços para que os equipamentos sejam instalados”.

O que é um laboratório Maker?

A utilização da metodologia Maker nas escolas tem como objetivo garantir que os estudantes sejam protagonistas de sua trajetória escolar e realizem atividades práticas relacionadas ao mundo contemporâneo. O espaço é composto por 298 itens entre ferramentas, eletrônicos, equipamentos e materiais de consumo, além de mobília diferenciada, com montagem seguindo critérios arquitetônicos e pedagógicos que fomentem o aprendizado.



Entre os objetos disponíveis nos Espaços Maker estão equipamentos tecnológicos como cortadoras laser, impressoras 3D, placas eletrônicas e kits de robótica, por exemplo. Além disso, estão incluídas ferramentas de fabricação manual, como furadeira de bancada, retíficas manuais e lixadeira, que garantem o desenvolvimento de projetos, protótipos, experimentos e inúmeras outras possibilidades pedagógicas conectadas com a realidade.

Para a secretária adjunta da SED, Maria Tereza Hermes Cobra, a instalação dos laboratórios é uma conquista conjunta: “É uma conquista muito grande de todos e marca principalmente a trajetória sólida que vivemos aqui. Isso se refletirá na formação dos nossos alunos em diversas competências e áreas de conhecimento”.



Para auxiliar as escolas, considerando os inúmeros equipamentos novos para o cotidiano do professor, a SED criou um Manual de Implementação do Espaço Maker. O documento detalha a preparação do ambiente para receber o Espaço Maker, a lista completa de todos os itens e o detalhamento com imagens de como montar os laboratórios.

Na visão do professor da escola de São José, Toni Mendes dos Santos, os laboratórios são espaços formativos para uma aprendizagem diferenciada:”É um desafio que nos mobiliza a buscar novos conhecimentos e a sair da saída da zona de conforto, mas também nos traz orgulho em contar com espaços de excelente qualidade nas escolas públicas estaduais”.

Por que um laboratório Maker?



Estudos como o The Future of Jobs (2016), do World Economic Forum, indicam que 65% das crianças que estão atualmente no início de sua vida escolar iniciarão sua vida profissional em cargos e funções de trabalho que ainda não existem. Alguns postos de trabalho desaparecerão e outros passarão a ser mais numerosos e procurados.



Por conta disso, os ambientes escolares devem ser reconfigurados para potencializar a aprendizagem interdisciplinar, o protagonismo do estudante, a aprendizagem criativa e a cultura da inovação. Nesse contexto, destaca-se o Maker, termo que remete geralmente a pessoas que costumam construir algo (faça você mesmo), consertar objetos e compreender como estes funcionam.



As atividades maker geralmente estão associadas à construção de objetos com uso de tecnologia. O Maker aborda a tecnologia como meio para que os estudantes se apropriem das técnicas que o permitam se tornar produtor de tecnologia e não apenas consumidor. Assim, o Espaço Maker é um ambiente para pensar, criar, testar e compartilhar, onde os alunos podem desenvolver atividades que assumem a forma de projetos, protótipos, experimentos, entre outras possibilidades.

Por Gabriel Duwe de Lima

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Educação – SED