Atenção comunidade em geral. Segunda feira , dia 08/08/2022 se iniciarão as aulas do CEJA , na Unidade Escola Municipal: JARBAS AMARANTE FERREIRA, no Boava.

Para semana que vem:

Segunda feira : aula para os alunos do ensino fundamental.

Quarta feira : aula para os alunos do ensino médio.

Horário de início: 18:30h