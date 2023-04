Publicado o edital para inscrições do Bolsa Atleta SC

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 24, o edital Nº1 que dispõe sobre os procedimentos de cadastros, inscrição e os critérios para a concessão do Bolsa Atleta de Santa Catarina para o ano de 2023. O Edital visa a transferência de recursos do Governo de Santa Catarina para os atletas e paratletas que se enquadrem no estabelecido pela Lei Nº 18.335/22.

A inscrição do atleta candidato deverá ser efetivada exclusivamente por meio do Sistema Bolsa-Atleta de Santa Catarina, que estará disponível a partir de 00h00 do dia 25 de abril de 2023 até às 23h59min do dia 1º de maio de 2023, no endereço eletrônico https://bolsaatletasc.fesporte.sc.gov.br.

Para criação de usuário e senha de acesso ao sistema, realização da inscrição e acompanhamento do pleito, o atleta candidato deverá efetuar cadastro no endereço https://bolsaatletasc.fesporte.sc.gov.br.

O edital completo com todas as informações, como valores, modalidades, quem tem direito, etc, pode ser acessado no link. Mais informações no e-mail: bolsaatletasc@fesporte.sc.gov.br

Por Secom