Edital de Convocação de Eleição SIMPROESJ – SC

A Presidente do SIMPROESJ – Sindicato Municipal dos Profissionais em Educação de São Joaquim SC, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os(as) filiados(as), para as ELEIÇÕES SINDICAIS, da Diretoria e do Conselho Fiscal, Triênio Dezembro 2022 à Dezembro 2024. A eleição acontecerá no dia 25/11/2022, das 09:00 às 16:00 horas, na Casa da Cultura, Praça Cesário Amarante, Centro de São Joaquim. O Prazo para o registro das chapas concorrentes ao pleito será de 15 (quinze) dias contando a partir da publicação deste edital. As inscrições serão realizadas no endereço do SIMPROESJ, Rua: Lizandro Luiz Vieira, 107, Bairro Jardim Bandeira, São Joaquim, SC, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 horas.

São Joaquim, 25 de outubro de 2022

Patricia Silveira Melo – Presidente