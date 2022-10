Saiba datas de matrícula e sorteio de vagas na rede estadual de ensino

O período de matrículas para novos estudantes da rede estadual de Santa Catarina no ano letivo de 2023 e para quem deseja trocar de escola começa no dia 29 de novembro, às 8h. O calendário foi divulgado pela Secretaria de Estado da Educação (SED) na tarde desta terça-feira, 24. O processo será realizado pelo site Matrícula On-line.

Os responsáveis pelos alunos deverão fazer a escolha de vaga no site da matrícula. A reserva das vagas será conforme a ordem de acesso ao sistema, que ficará aberto até 23h59min do dia 1º de dezembro. Para realizar o cadastro, é necessário que o estudante possua uma conta no sistema gov.br.

Além do sistema, as escolas contam com um posto de atendimento para auxiliar os responsáveis no preenchimento da matrícula no horário de funcionamento da unidade escolar.

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) poderão fazer suas matrículas presencialmente nas escolas entre 28 de novembro e 16 de dezembro.

Como funcionará o sorteio de vagas

Haverá sorteio em escolas em que a demanda é maior que o número de vagas ofertadas. Nesses casos, a inscrição para alunos novos nas escolas que irão realizar sorteio será entre os dias 7 e 9 de novembro, tanto para o ensino técnico quanto para o regular. Os pais ou responsáveis deverão fazer o cadastro no site Matrícula On-line.

Ao todo, 44 unidades escolares terão sorteio de vagas. A lista de alunos sorteados será divulgada dia 11 de novembro.

Documentação necessária para a matrícula

Além do cadastro on-line, o responsável pelo aluno precisa levar alguns documentos à unidade escolar para efetivação da matrícula.

Confira a lista de documentos (originais e com cópia):

– Certidão de nascimento e/ou carteira de identidade;

– Histórico Escolar (no prazo de 30 dias após a efetivação da matrícula);

– Atestado de Frequência com indicação do ano/etapa que o (a) estudante frequentou em 2022;

– Comprovante de residência, atualizado (até três meses anteriores à matrícula);

– 1 foto 3×4;

– Comprovante de renda bruta familiar (para os estudantes do Ensino Médio);

– Carteira de Vacinação ou Declaração de Regularidade de Vacina emitido pela Unidade Básica de Saúde.