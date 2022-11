Prazo para matrículas nas escolas estaduais termina nesta quinta-feira

Termina às 23h59 desta quinta-feira, 1, o prazo para matricular na rede estadual de ensino de Santa Catarina termina. De acordo com a Secretaria de Educação, os pais e responsáveis pelos alunos deverão escolher as vagas no site, sendo que a reserva acontecerá conforme a ordem de acesso ao sistema.

Para fazer o cadastro, o estudante precisa ter uma conta no gov.br. Além do sistemas, as instituições de ensino também contarão com posto de atendimento para auxiliar os responsáveis no preenchimento da matrícula, que atenderá no horário de funcionamento escolar.

Os alunos do EJA (Educação de Jovens Adultos) poderão fazer a matrícula de forma presencial nas escolas até o dia 16 de dezembro.

Documentação para matrícula

Além do cadastro on-line, o responsável pelo aluno precisa levar alguns documentos (originais e com cópia) à unidade escolar para efetivação da matrícula:

Certidão de nascimento e/ou carteira de identidade;

Histórico Escolar (no prazo de 30 dias após a efetivação da matrícula);

Atestado de Frequência com indicação do ano/etapa que o (a) estudante frequentou em 2022;

Comprovante de residência, atualizado (até três meses anteriores à matrícula);1 foto 3×4;

Comprovante de renda bruta familiar (para os estudantes do Ensino Médio);

Carteira de Vacinação ou Declaração de Regularidade de Vacina emitido pela Unidade Básica de Saúde.