SC registra primeira morte por mpox (varíola dos macacos)

Santa Catarina registrou a primeira morte por mpox (varíola dos macacos), nesta terça-feira (29). A vítima é um homem de 23 anos, que estava internado desde 29 de setembro, no Hospital Nereu Ramos, em Florianópolis.

Segundo a Dive/SC (Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina), o paciente apresentava imunodepressão, que agravou o quadro da doença.

Ainda conforme a Dive, foram seguidos todos os protocolos disponíveis, incluindo o uso do antiviral tecovirimat, fornecido pelo Ministério da Saúde para tratamento da doença. No entanto, devido à gravidade do caso, o jovem morreu por complicações infecciosas da mpox.

Casos em SC

Os casos da doença continuam sendo monitorados no Estado. A Dive recomenda que caso haja lesões de pele, os pacientes devem procurar o atendimento de um serviço de saúde. Além disso, o isolamento dos casos suspeitos e confirmados é importante para a interrupção das cadeias de transmissão.



Até esta terça foram notificados 1.932 casos suspeitos da doença em Santa Catarina, dos quais 374 foram confirmados, 1.235 foram descartados, 269 casos prováveis e 54 estão em investigação. A maior parte dos confirmados diz respeito a homens entre 18 e 39 anos de idade.

Desse total, 13 casos precisaram ser hospitalizados, enquanto os demais tiveram atendimento ambulatorial, mantendo o isolamento domiciliar até a remissão total dos sintomas. No momento, não há pacientes hospitalizado.

Brasil é o segundo país em número de casos

Após cinco meses da mpox chegar ao Brasil, o país atingiu a marca de 10 mil casos da doença nesta terça. As informações são do R7.

De acordo com o portal de notícias, um balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta segunda-feira (28), revela 10.007 infecções pela doença em todos os estados do Brasil. Ao todo, o país contabiliza 13 mortes decorrentes da mpox.



No mundo, apenas os Estados Unidos, que atualmente tem mais de 29 mil casos diagnosticados da doença, havia ultrapassado a marca de 10 mil casos. Os dados são do CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças). Desde o início do surto global, em maio, 80 mil pessoas tiveram a doença em países onde ela não é endêmica.



Com informações: ND+