Cidade da Serra Catarinense é selecionada para pesquisa nacional sobre alfabetização

A cidade de Palmeira, na Serra Catarinense, foi selecionada para participar da pesquisa nacional sobre alfabetização infantil do Ministério da Educação (MEC). Anunciado nesta quarta-feira (22) pelo ministro da pasta, Camilo Santana, o estudo ouvirá professores alfabetizadores de 291 municípios brasileiros.

Melhor educação da região Serrana

Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2021, divulgados em setembro de 2022, e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), consolidam a rede municipal de ensino de Palmeira com o melhor índice entre os municípios da Região Serrana. O resultado alcançado pelos alunos do município (6,3) supera o índice da Rede Nacional (5,8) e o da Rede Estadual de ensino (6,1).

A educação é a área que mais recebeu aporte de recursos e investimentos nos últimos anos, em Palmeira, com valores que já superam os R$ 2 milhões, investidos na finalização do CEI Laura de Souza Rafaeli, na reforma dos Núcleos Antonieta Farias de Souza e Professor Benício e na construção do Complexo Educacional Jussara Rodrigues da Cruz.

“Mais uma vez, temos muito orgulho de nossa educação, que coloca nossa cidade entre as maiores. Mesmo sendo uma cidade pequena em tamanho e população, somos cada vez maiores e somos referência, e dessa vez para o nosso país. É uma honra e uma grande satisfação para nós”, festejou a prefeita Fernanda Cordova.