Produtores de maçã de Santa Catarina pedem que a fruta não seja negociada com a China

Os produtores de maçã de Santa Catarina, através da Secretaria Estadual de Agricultura, fizeram um pedido ao Ministério da Agricultura em Brasília para que a fruta não seja negociada entre o Brasil e a China.

A importação da maçã é um dos assuntos discutidos pelo ministro Carlos Favaro durante sua viagem à China, nesta quinta-feira (23), com um grupo de empresários.

O medo dos produtores é que a importação da fruta chinesa possa desvalorizar o mercado nacional, afetando principalmente Santa Catarina, que é o maior produtor brasileiro de maçã. Além disso, existe o risco sanitário, já que a importação pode trazer pragas e doenças que não existem mais nas plantações brasileiras.

Juliano Froehner, secretário de Estado de Articulação Internacional, explicou que “quando você abre o mercado, corre o risco enorme que essas pragas sejam reintroduzidas no mercado”. O impacto econômico também pode ser grande, já que os produtores investem muito para ter qualidade na produção da fruta.

O Estado de Santa Catarina tem cerca de 3 mil produtores de maçã, que corresponde a 48% da área plantada da fruta no Brasil, produzindo 572 mil toneladas por safra.

Liberação da exportação de carne bovina brasileira para a China

Durante a visita do ministro da Agricultura ao país chinês nesta quinta-feira (23), foi feita a liberação da exportação da carne bovina brasileira para a China.

A China é o principal comprador de carne de gado do Brasil, chegando a 60% das vendas no mercado externo.

Desde fevereiro do ano passado, a exportação da carne bovina brasileira para a China foi suspensa devido a um caso atípico do mal da vaca louca no sudeste do Pará.

A liberação é uma grande conquista para o setor agropecuário brasileiro, especialmente para os produtores de carne bovina, que poderão ampliar sua participação no mercado chinês.

Com informações: Jornalrazao.com/