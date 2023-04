Escola Domingos Pereira Portela recebe novo laboratório de informática

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD) investe em todas as escolas para o melhor aprendizado e conforto de seus alunos. No início do mês, foi realizada a instalação e entrega de 15 computadores no laboratório de informática da escola EEBM Domingos Pereira Portela, localizada no Bairro Jardim Bandeira.

A iniciativa tem como intuito substituir os antigos computadores, por novos com especificações atuais e robustas, essenciais para o desenvolvimento das atividades pedagógicas fazendo com que o aluno mantenha o interesse no conteúdo difundido em sala de aula.

Preocupada com a necessidade em renovar os espaços de tecnologia nas escolas públicas municipais a Prefeitura de São Joaquim, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, articulou convênios e recursos próprios, para viabilizar essa substituição de todos os equipamentos da antiga sala de informática da escola que já estavam com mais de 14 anos de utilização.

Os novos equipamentos All-in-One, conceito que integra várias tecnologias em um mesmo equipamento, tais como Som, Microfone, Wi-Fi, Webcam, Monitor, entre outras, sendo que também ocupam menos espaços, gastam menor energia elétrica e geram menos emissão de calor.

Além da modernização da sala de informática, a escola recebeu 2 computadores novos para secretaria e mais 1 notebook para escola e logo também receberá um moderno projetor multimídia. Os investimentos atuais aplicados nesta modernização passam de 92 mil reais.