Santa Catarina seleciona artesãos catarinenses para a Feira Internacional de Artesanato e Decoração

O Governo de Santa Catarina lançou edital para selecionar artesãos e entidades representativas do artesanato que vão expor produtos na Feira Internacional de Artesanato e Decoração (Feincartes), que acontece em maio no CentroSul de Florianópolis. O edital já publicado é uma iniciativa da Diretoria de Emprego e Renda da Secretaria da Indústria, do Comércio e do Serviço (Sicos). As inscrições vão até 24 de abril por meio do email artesanato@sde.sc.gov.br. Todas as informações estão no edital.

No total, serão disponibilizadas 18 oportunidades, 12 para artesãos ou artesãs individuais e 6 para profissionais do setor que pertençam a entidades representativas (associações, cooperativas, núcleos produtivos) e grupos informais. Para o diretor de Emprego e Renda e Coordenador Estadual do Artesanato, Carlos Alberto Arns Filho, a participação vai gerar mais renda e trabalho para os artesãos.

A servidora da Sicos que atua no setor, Fabiana Lopes Ribeiro, destaca que Santa Catarina terá um espaço especial na Feira. “O diferencial do evento, além da troca de experiência entre os próprios artesãos, é o fortalecimento da atividade no sul do país, com visibilidade internacional”, explica.

Os selecionados deverão arcar com as despesas de passagens, translados, hospedagem e alimentação durante todo o evento, mas a Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviço (Sicos) ficará responsável por, transportar as peças de artesanato. A Feincartes acontece de 20 a 28 de maio em Florianópolis.

Como se inscrever

Para inscrição, é preciso encaminhar um e-mail para artesanato@sde.sc.gov.br até 24 de abril de 2023, com o seguinte assunto – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2023/SICOS e no corpo do e-mail informar nome completo e telefone do interessado.

:: Confira mais no edital aqui

Participação de Indígenas do Estado também é garantida

A Diretoria de Emprego e Renda da Sicos também está em conversa com a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e o Conselho Estadual dos Povos Indígenas (Cepin) para garantir a participação de artesãos indígenas no evento. A secretaria está aguardando, encaminhamentos das entidades e lideranças indígenas, para indicação de artesãos dos povos Xokleng, Kaingang e Guarani para participarem. Os artesãos indígenas não precisam se inscrever no edital, pois terão espaço próprio. A Funai está se mobilizando para apoiar a vinda e permanência desses artesãos em Florianópolis.

Texto: Pablo Mingoti