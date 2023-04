Projeto de segurança nas escolas será implantado em Santa Catarina

A implantação do amplo programa de segurança para a rede ensino foi pauta da reunião realizada com o governador Jorginho Mello.

No dia 13 de abril, a Deputada Estadual Ana Campagnolo (PL), junto com o Vereador Rubens Angioletti de Itajaí, esteve na sede do governo em Florianópolis para discutir essa questão prioritária para a população do Estado de SC.

O governador Jorginho Mello (PL) colocou Santa Catarina um passo à frente ao anunciar um investimento inicial de R$ 70 milhões. Esse recurso garantirá a presença de segurança armada em todas as escolas estaduais.

Além disso, informou que o Executivo está ciente do projeto de lei 100/2023 de autoria de Campagnolo e trabalhando para efetivar todas as múltiplas frentes elencadas, passando tanto por medidas de contenção quanto de prevenção à possíveis ataques e demais fatores que podem desencadear episódios de violência nas instituições de ensino.

Nos próximos dias será iniciada uma ação conjunta entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para aperfeiçoar as medidas propostas e consolidar o programa que, certamente, servirá de referência para o Brasil no tratamento dessa questão.

A parlamentar também levou à pauta a situação das Rodovias Antônio Heil e Jorge Lacerda, que foi informada das soluções que estão sendo desenvolvidas pelo governo. O vereador Rubens entregou um documento assinado por diversas entidades da região solicitando a atenção para problemas que já vêm se arrastando por muitos anos nessas importantes vias de fluxo entre o Litoral e o Vale Europeu.

Além de apresentar as ações que já estão em andamento, o governador convocou uma nova reunião com a equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura para aprofundar os pontos apresentados nas demandas dos parlamentares.

Por fim, a deputada também aproveitou a oportunidade para convidar o chefe do executivo estadual para prestigiar o lançamento da Expomar, neste dia 14 de abril, em Itajaí. O evento deverá projetar novos negócios e apresentar as perspectivas dos setores da pesca, da maricultura e da logística marítima no Estado.

Fonte: Alesc