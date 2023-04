Mulher se apresenta como avó, busca criança errada em escola e mobiliza polícia de 3 cidades em Santa Catarina

Uma mulher se apresentou com avó, buscou a criança errada na escola e policiais de três cidades foram mobilizados. O caso ocorreu na quinta-feira (13) em Presidente Getúlio, no Vale do Itajaí, mesma região onde houve o ataque a creche, em Blumenau.

A Polícia Militar fez buscas até encontrar a criança e esclarecer que houve um mal-entendido. A mulher justificou que havia feito um favor para amiga da filha e, como não conhecia a criança, levou a aluna que a entregaram.

Segundo boletim de ocorrência, a PM foi chamada por volta de 15h45 de quinta-feira (13) para uma suspeita de rapto em uma escola estadual. Uma professora relatou que uma mulher se apresentou como avó de uma criança e a levou do local.

Pouco tempo depois, a mãe da criança chegou à escola. Policiais militares de Presidente Getúlio e das cidades vizinhas de Ibirama e Vitor Meireles, além do setor de inteligência, começaram as buscas pelo veículo usado pela mulher.

Cerca de meia hora depois, ele foi encontrado estacionado em uma residência. Os policiais, então, fizeram a abordagem.

A mulher, que nem conhecia a criança, esclareceu que havia feito um favor para a amiga da filha. Ela relatou que buscou a criança na escola, porque a mãe da aluna, que é amiga de sua filha, não conseguiria buscar. Atendendo o pedido ajuda foi ao colégio e disse ser avó.

Ainda em conversa com a PM, a mulher relatou que, como não conhecia a criança, levou a que foi entregue a ela.

Diante disso, os policiais pediram que a mulher levasse a criança de volta para a escola para que fosse entregue à mãe. A PM encerrou a ocorrência como um mal-entendido.

A Delegacia de Polícia de Presidente Getúlio afirmou que não foi chamada para atender ao caso.

Com informações: G1