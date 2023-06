Escola Segura: unidades estaduais começam a receber segurança de policiais da reserva

Atendendo ao decreto do Governo do Estado, os primeiros policiais treinados começaram nesta segunda-feira, 5, o trabalho nas escolas

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), atendendo a determinação do governador Jorginho Mello, iniciou nesta segunda-feira, 5, o Programa Escola Mais Segura, com o reforço de policiais da reserva remunerada fazendo a segurança nas escolas estaduais.

A integração destes policiais ao efetivo está sendo feita de forma gradativa de acordo com a finalização do seu processo de contratação e de treinamento. “Nosso objetivo é que todas as escolas sejam atendidas pelo Programa, com policiais da reserva”, afirmou o comandante-geral da PMSC, coronel Aurélio José Pelozato da Rosa.

Depois de 60 dias da tragédia que vitimou quatro crianças em Blumenau, o Governo do Estado, com o Programa Escola Mais Segura, garante o policiamento nas escolas estaduais. Aquelas unidades que ainda não contam com o policial da reserva, previsto no Programa, contam com a ronda da segurança escolar diariamente.



Os policiais empregados no programa, além do conhecimento adquirido ao longo de toda a carreira de policial militar, estão recebendo treinamento específico para atuação no ambiente escolar.

O Programa Escola Mais Segura já capacitou mais de 41 mil integrantes da educação e mais de 1.500 policiais com o protocolo “Fugir, Esconder e Lutar”. Além disso, policiais militares da atividade administrativa estão também realizando as atividades operacionais, dando mais segurança a alunos, pais, professores e profissionais da Educação.

Já a Polícia Científica, além de contribuir com o trabalho de proteção em escolas de dois municípios, está desenvolvendo o Programa PCI na Escola. Nele, o órgão oferece palestras com abordagens educativas e preventivas.



O Programa Escola Segura tem a participação de todas as forças da Segurança (Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Científica), além das secretarias da Segurança Pública e da Educação, que está tendo papel pedagógico importante.

Fotos: Divulgação / PMSC