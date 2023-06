Na tarde desta segunda-feira (5), o Whatsapp está apresentando instabilidade para os usuários do aplicativo. Às 15h40, o site Downdetector já havia recebido 4.830 notificações de problemas relacionados ao aplicativo.

Segundo as reclamações dos usuários no Twitter, os principais problemas estariam relacionados ao Whatsapp Web. A falha no funcionamento do aplicativo está, inclusive, em 1º lugar nos “Assuntos do Momento” da rede social.