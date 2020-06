Lageanos e Joaquinenses se enfrentam em desafio de corrida na Serra do Rio do Rastro

Oito corredores de Lages e São Joaquim se enfrentam em um desafio na Serra do Rio do Rastro e vencem as temidas curvas da estrada mais espetacular do mundo, em um trajeto de 12 KM uma interação onde o resultado era o que menos importava e sim conseguir completar a prova.

Os atletas iniciaram a maratona em frente ao quiosque Cascalheira no pé da Serra, local que marcava os exatos 12 km até o topo das montanhas. O que mais dificultou os participantes foi o calor abafado em meio aos paredões de pedra a inclinação ingrime da estrada e o movimento intenso de veículos.

“Lages é uma potência no atletismo, nós aqui de São Joaquim também podemos ser, mas falta incentivo e apoio para que possamos correr e treinar todos os dias, esporte é saúde para toda a vida”, disse Miguel Velasque.

“A Serra do Rio do Rastro é desafiadora, um trajeto incrível, cada um de nós superou os próprios limites. É muito bom reunir os companheiros das duas cidades no esporte. Eu consegui cumprir o desafio e estou feliz com o resultado”, declarou Evandro Costa.

“Foi a primeira vez que subo a serra correndo, recebemos o convite dos joaquinenses e gostamos da ideia, posso dizer que não foi apenas uma corrida mas uma aventura. Meu principal desafio era vencer a Serra e consegui, cheguei no topo com vontade de correr mais”, destacou Daniel Malinoski.

“É sempre um novo desafio, a Serra é um empecilho, vencemos ela. Essa aventura é novidade para muitos que participaram, o interessante foi a integração entre os atletas, o esporte nos possibilita saúde mobiliza as pessoas e proporciona novas amizades. Não levo como uma concorrência entre os corredores, estávamos lé e cumprimos a missão, revelou José Padilha.

Ao final da prova, os corredores foram recepcionados pelos proprietários do Restaurante Tradição Serrana que patrocinou o almoço aos participantes. Os participante já estão marcando um novo desafio que será na Serra do Corvo Branco em breve.

Veja mais imagens: