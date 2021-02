Federação de Ciclismo adia 14° Desafio da Serra do Rio do Rastro para novembro

A Federação Catarinense de Ciclismo informou que o 14° Desafio da Serra do Rio do Rastro foi adiado para o dia 7 de novembro de 2021. O evento deveria ocorrer no dia 7 de março, mas após análise da Matriz de Risco Potencial do Covid-19 em Santa Catarina, a Federação reconheceu que a região está em estado Grave e adiou o evento.

“Diante disso, a Federação Catarinense de Ciclismo respeitando a Portaria SES 703 de 14/09/2020, e, principalmente, pensando na segurança dos atletas e demais envolvidos no Evento e em respeito às medidas de restrição que estão sendo impostas à sociedade como forma de frear o avanço na transmissão e contágio do novo Corona vírus, decidiu pelo novo adiamento do 14º Desafio da Serra do Rio do Rastro. Esclarecemos desde já, que todas as inscrições efetuadas serão validadas para nova data dia 07/11/2021”, ressalta a nota da Federação.

Em nota a Federação ainda destacou a situação da doença em Santa Catarina. “Nosso Estado apresenta cada dia números mais alarmantes, já são cerca de 650 mil casos confirmados, estamos nos aproximando a sete mil óbitos, e 89% dos leitos das UTIs atualmente estão ocupados, o tempo médio de permanência de cada paciente são 14 dias. Sabemos que estamos vivendo momentos difíceis em meio à pandemia, muitos perderam um ente querido, mas temos a certeza de que juntos, com muito cuidado, perseverança e generosidade venceremos mais esta batalha. Contamos com compreensão de todos e esperamos que logo possamos retomar nossas atividades e desde já antecipamos os agradecimentos”, finaliza a nota.

Trânsito na Serra do Rio do Rastro

O trânsito na Serra do Rio do Rastro segue interditado em alguns horários por causa das obras de contenção das encostas. Para quem sobe a Serra o trânsito está liberado de segunda a sexta-feira das 18h às 7h e também nos sábados, domingos e feriados. Para quem desce a Serra está liberada das 19h às 7h e também nos sábados, domingos e feriados.

As interdições para quem sobe ocorrem de segunda a sexta-feira das 7h às 18h e para quem desce das 7h às 19h.

Governo de Lauro Müller é parceiro do evento

O Governo de Lauro Müller é parceiro da Federação Catarinense de Ciclismo na realização deste evento, O município contribui na recepção dos atletas e cede espaço de suporte aos organizadores.

Fonte Engeplus