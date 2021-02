Inicia a obra de passeio público na Avenida Horácio Dutra em São Joaquim

Uma obra que contempla a Avenida Horácio Dutra, no Bairro São José em São Joaquim foi iniciada, as calçadas eram um anseio dos moradores daquele bairro, onde há um grande fluxo de pedestres que precisam se aventurar em meio aos carros, pois existe um grande trânsito de caminhões, ônibus e outros veículos.

A obra agora é uma realidade e vai contemplar toda a comunidade, no local está instalado o Asilo Vicentino de São Joaquim onde os idosos serão os maiores beneficiados e vão poder caminhar com tranquilidade, conforto e segurança.

Também passam pelo local alunos que estudam na Escola Aristides Ribeiro de Medeiros e em breve com a abertura da Escola de Educação Infantil no bairro aumentará o número de crianças que vão precisar passar na região.

As calçadas, com pavimentação em paver e guia podotátil, tem um investimento de R$ 188.950,79 de emenda parlamentar da Deputada Federal Carmen Zanotto (Cidadania), a obra contempla 1.401 metros quadrados em passeio público apenas um lado da avenida, e também a frente da nova escola do bairro.

“Quero agradecer a Deputada Carmen Zanotto que destinou esta verba, esta obra é fundamental e vai trazer segurança a todos os moradores e crianças. É a nossa cidade de São Joaquim recebendo as melhorias que tanto precisa e merece” disse o prefeito Giovani Nunes.

Por Assessoria de Comunicação – Prefeitura Municipal de São Joaquim