Band apresenta primeiro GP da nova temporada da Fórmula 1 neste domingo

Fim de semana contará ainda com a volta do “Band Esporte Clube” e a estreia do novo cenário do “Show do Esporte”

Após 41 anos, o Grupo Bandeirantes volta a exibir a Fórmula 1 neste domingo (28). Os preparativos começam já no sábado com o retorno do Band Esporte Clube à grade de programação sob o comando de Cris Dias. A partir das 11h30, o programa traz um ‘esquenta’ para o treino classificatório do GP do Bahrein, que excepcionalmente vai ao ar também na TV aberta.

Às 11h55, o público acompanha ao vivo a definição do grid de largada com um time especializado: o narrador Sergio Mauricio se une aos comentaristas Reginaldo Leme e Felipe Giaffone para mostrar todos os detalhes do mundial. “Estamos produzindo muito conteúdo jornalístico, com muitas histórias e convidados para fazer uma pré-prova de qualidade e com o devido tamanho que a modalidade merece”, adianta Denis Gavazzi, diretor de esportes da emissora.

Na sequência, o Band Esporte Clube repercute tudo o que rolou nas pistas. Às 19h20, a F1 também será destaque no Jornal da Band.

No domingo (28), a partir das 9h (para São Paulo) e 10h30 (para a rede), o Show do Esporte chega com um cenário totalmente repaginado, destacando tudo sobre o GP do Bahrein. A atração contará com flashes ao vivo de Mariana Becker direto do autódromo, reportagens especiais e a participação da equipe de transmissão, formada pelo narrador Sergio Mauricio e pelos comentaristas Reginaldo Leme, Felipe Giaffone e Max Wilson. A estreia da Fórmula 1 na Band vai ao ar às 11h30, com largada marcada para 12h (horário de Brasília).

Após o pódio, o Show do Esporte segue na pista com Elia Júnior e Glenda Kozlowski.

A BandNews FM também transmite o evento no domingo, das 11h20 às 14h20. A narração será de Odinei Edson, com comentários de Alessandra Alves, Luis Fernando Ramos, Castilho de Andrade e Fábio França.

O Grupo Bandeirantes anunciou em fevereiro o acordo para a exibição exclusiva do Campeonato Mundial de Fórmula 1 até o final de 2022. O contrato prevê a cobertura das 23 provas do calendário do circuito na TV aberta, enquanto os treinos classificatórios irão ao ar no canal pago BandSports, que trará ainda as disputas da Fórmula 2 e da Fórmula 3.