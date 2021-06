Governo do Estado anuncia São José como sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina

O Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Fesporte, anuncia que São José será a cidade sede da 60ª edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina. Em entrevista coletiva, na manhã desta terça-feira, 1º de junho, o presidente da Fesporte, Kelvin Soares, explicou os motivos da escolha e detalhou questões relacionadas aos protocolos sanitários que precisam ser cumpridos para realização dos jogos.

“Estamos construindo protocolos que garantem a retomada segura das atividades e acredito que estamos no caminho certo de buscar esse equilíbrio. O esporte é muito importante para a saúde física e mental e certamente a realização dos Jasc é um passo importante”, afirma o governador Carlos Moisés.

Santa Catarina foi pioneira na questão do regramento para práticas esportivas, sendo referência no país, em relação as medidas sanitárias e de retomada das atividades em meio a pandemia do Coronavírus. O anúncio antecipado leva em consideração as questões operacionais necessárias para a realização dos jogos e que precisam ser encaminhadas ao longo do ano, sempre analisando vários cenários.



O processo de retomada dos esportes em Santa Catarina tem o acompanhamento da Fesporte e da Secretaria de Estado da Saúde, sempre alinhado com as melhores práticas definidas pelo Governo do Estado levando em consideração as análises de risco. Ainda nesta semana, em reunião com a Secretaria da Saúde, Santur e o Governo do Estado, serão tomadas medidas relacionadas a realização de eventos teste tendo em vista a retomada das atividades, sempre obedecendo aos protocolos.



“Não temos a garantia que os jogos irão acontecer. Trabalhamos com vários cenários. A certeza é que, se realizado, deverá ser uma edição diferente. Provavelmente sem público e obedecendo a portaria 441, cuidadosamente preparada em conjunto com a Secretaria da Saúde”, destacou Kelvin.



O anúncio repercutiu positivamente no meio esportivo, um dos setores econômicos mais afetados pela pandemia. Federações e entidades esportivas aos poucos estão retomando suas atividades de forma regrada e obedecendo a portaria 441 de 27/04/2021. O bom andamento dos eventos regrados pelas portarias do Governo do Estado servirão como balizador para a evolução gradativa desta retomada. Afinal, estamos vivendo um momento completamente atípico, em relação aos outros anos.



O Governo do Estado convida a população a conhecer a portaria que regula a retomada dos esportes em Santa Catarina. Ela está publicada no site da Fesporte.



Durante o mês de junho será veiculada uma campanha publicitária com a intenção de dar maior divulgação a esta portaria.

Por André Luiz Lino

Assessoria de Imprensa Fundação Catarinense de Esporte – Fesporte