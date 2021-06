China confirma 1º contágio humano da cepa H10N3 de gripe aviária no mundo

A China informou, nesta terça-feira (1º), a descoberta do primeiro contágio humano no mundo da cepa H10N3 de gripe aviária, mas disse que o risco de grande propagação entre pessoas é baixo.

Um homem de 41 anos deu entrada em um hospital, apresentando febre, na cidade de Zhenjiang, no leste, em 28 de abril, e foi diagnosticado com H10N3 um mês depois, declarou a Comissão Nacional de Saúde chinesa (NHC) em um comunicado.

“O risco de uma propagação em grande escala é extremamente baixo”, afirmou.

O homem afetado se encontra em condição estável e seus contatos estreitos não registraram “anormalidades”, acrescentou a Comissão.

O organismo classificou o H10N3 de pouco patógeno nas aves, com poucas probabilidades de causar morte, ou doenças graves.

Segundo a NHC, até agora não se havia registrado no mundo qualquer contágio humano de H10N3.

Na China, foram detectadas várias cepas de gripe aviária em animais, mas em pessoas é pouco comum.

A última epidemia de gripe aviária no gigante asiático foi no final de 2016 e 2017, com o vírus H7N9.

O H7N9 contaminou 1.668 pessoas e causou a morte de 616 desde 2013, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura.

A covid-19 foi detectada pela primeira vez em um mercado de comida e animais em Wuhan, no centro do país, no final de 2019. Desde então, deixou mais de 3,5 milhões de mortos no mundo.

