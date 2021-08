Governador recebe atletas olímpicos e cria grupo de trabalho para definir Programa Bolsa-Atleta

Atletas catarinenses que participaram das Olimpíadas de Tóquio foram recepcionados pelo governador Carlos Moisés, na manhã desta sexta-feira, 20, na Casa D’Agrônomica, em Florianópolis. Durante o encontro, o chefe do Executivo estadual determinou a criação de um grupo de trabalho envolvendo a Casa Civil, Fesporte e secretarias de Estado da Fazenda e da Educação para elaborar e definir critérios para o Programa Bolsa-Atleta de Santa Catarina. A proposta será encaminhada para a aprovação da Assembleia Legislativa ainda neste ano.

“Acreditamos na força transformadora do esporte na vida das pessoas. Nossos atletas mostraram muitos talentos, histórias de superação e dedicação. Nos sentimos orgulhosos com o desempenho dos esportistas catarinenses. E são de extrema importância para nós que entendemos o que o esporte e a educação representam. O Governo do Estado vai continuar com o compromisso de incentivar, investir e apoiar as atividades do esporte desde as séries iniciais”, disse o governador Carlos Moisés.

O encontro teve a participação dos atletas: de vôlei, Rosamaria Montibeller (Nova Trento), medalha de prata junto da seleção feminina; de ginástica rítmica, Beatriz Linhares (Florianópolis), que concluiu a olímpiada na 12ª colocação; de skate park, Isadora Pacheco (Florianópolis), 10ª lugar; de marcha atlética, Matheus Gabriel de Liz (Blumenau), 46ª colocação; de salto em distância, Eliane Martins (Joinville), 8ª colocada no grupo B, semifinal; de três mil metros com obstáculo, Simone Ferraz (Ponte Serrada/Jaraguá do Sul), 38º lugar; de atletismo de 4×400 misto, Anderson de Freitas Henrique (Caçapava do Sul, RS/Blumenau), 12ª colocado.

Os esportistas receberam do governador uma placa de homenagem por representar Santa Catarina nas Olimpíadas. Rosamaria recebeu o título de “Embaixadora do Esporte Catarinense”.

“Tenho orgulho de onde eu nasci e cresci. Sinto muito amor pelo nosso estado e espero que a nossa participação nas Olímpiadas sirva de exemplo e inspiração para outros atletas e, quem sabe, possam trazer muitas outras medalhas para Santa Catarina. E hoje é uma honra receber o convite para ser ‘Embaixadora do Esporte’. É uma responsabilidade que carrego com muita alegria. Espero poder ajudar outros atletas a crescerem no esporte”, disse Rosamaria, que falou em nome de todos os esportistas.

O presidente da Fesporte, Kelvin Soares, destacou que o esporte vive um momento de retomada e é importante criar ferramentas de fomento para o setor. “Os nossos atletas são referências para todos nós. Superação, força e coragem são marcas do nosso povo. Temos muito a avançar e estamos comprometidos com o esporte catarinense.”

Ao todo, foram para Tóquio 21 atletas do estado. Neste ano, foram três medalhas de prata conquistadas em duas categorias: no vôlei feminino com Rosamaria e Natália Zilio Pereira (Joaçaba) e no skate park, com Pedro Barros (Florianópolis). Os atletas que não puderam estar presentes receberão as placas por meio da Fesporte.

Presente no ato, o deputado estadual Fernando Krelling agradeceu ao governador pelo incentivo ao esporte. “Esse é o governo que mais fez entregas, mais acreditou e confiou no esporte. Reafirmo isso por todos os locais por onde passo. Meu sentimento é de gratidão.”

O presidente da Fesporte salientou ainda o apoio do Estado à e o fomento esportivo. Citou que no início deste mês, foi lançado o programa SC Mais Esporte. São R$ 60 milhões de orçamento anual, quase três vezes mais do que o orçamento anterior, para investimentos e projetos no esporte.

O encontro contou com a participação da primeira-dama, Késia Martins da Silva, secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, subchefe da Casa Civil, Juliano Batalha Chiodelli, secretária adjunta da Fazenda, Michele Patrícia Roncálio, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina, Vinicius Bion, e acompanhantes dos atletas.

Por Elisabety Borghelotti

