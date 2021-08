Na manhã desta sexta-feira (20), um grave acidente foi registrado na BR-282, em Bocaina do Sul. De acordo com as informações, no local foi constatado uma colisão frontal entre dois veículos.

Um dos carros envolvidos é da Secretaria de Saúde de Bom Retiro, sendo que um dos ocupantes morreu no local.

Duas vítimas conduzidas ao Hospital Nossa Senhora dos Prazeres.

Fonte: Tudo Sobre Lages