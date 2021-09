Acesso de público a competições esportivas continua suspenso em Santa Catarina

O Governo do Estado editou um novo decreto nesta terça-feira, 31, que mantém suspenso o acesso de público a competições esportivas públicas ou privadas no Estado até 30 setembro de 2021. A medida entra em vigor com a publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) também nesta terça-feira.

O Decreto 1.449 alterou o Decreto nº 1.371, de 14 de julho de 2021, que segue em vigor em Santa Catarina.

>>> Acesse o Decreto nº 1.449

O regramento para as competições foi elaborado pela Secretaria de Estado da Saúde e segue o mesmo. As normas estão previstas na portaria nº 466, que regulamentou as competições de futebol profissional no Estado de Santa Catarina e permitiu a retomada dos jogos, desde que atenda regras sanitárias rígidas e específicas.

