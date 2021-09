Unimed Chapecó faz doação de ambulância para a Chapecoense

A Unimed Chapecó fez a doação de uma ambulância para a Associação Chapecoense de Futebol. O veículo é uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), equipada com desfibrilador e ventilador mecânico, além dos demais itens recomendados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), e será utilizado nos jogos oficiais e também durante os treinamentos do clube. A entrega foi realizada na Arena Condá com a presença de diretores da Cooperativa Médica e de dirigentes do time de futebol.

O presidente da Unimed Chapecó e médico do trabalho, Dr. José Pegoraro Foresti, explicou que a parceria da Cooperativa Médica com a Chapecoense representa um casamento, sem direito a divórcio. “Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença sempre estaremos juntos. A doação da ambulância reforça nosso dever social de cooperativa médica com a comunidade e estreita esse relacionamento com o Clube, independentemente, do momento vivido nos campeonatos”, adiantou.

Para o presidente do Conselho Administrativo da Chapecoense, Gilson Sbeghen, essa é uma importante doação que será muito útil nas atividades do Clube. “Agradecemos por esse gesto, que reforça nossa parceria de longa data com a Unimed Chapecó. Esperamos que essa união continue por muitos anos. Sem dúvida é um casamento feliz, pois um cresceu com o outro, proporcionando muitas conquistas e reconhecimento”, ressaltou.

O vice-presidente de Marketing da Chapecoense, João Carlos Stakonski, também registrou a importância dessa parceria. “A Chapecoense sem a Unimed Chapecó seria um time sem goleiro, ou seja, teria dez jogadores em campo, mas sem ninguém no gol. Essa retaguarda oferecida pela cooperativa médica nos permite manter as atividades, porque contamos com profissionais do mais alto gabarito, atendimento de qualidade e estrutura e equipamentos de ponta para nossos atletas”, argumentou.

Segundo o médico ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Carlos Henrique Mendonça Silva, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) exige a disponibilização de duas ambulâncias durante os jogos e os treinos. “Esse gesto ajudará muito o time, pois temos demanda em virtude dos profissionais e da base”, explicou. O corpo médico da Chapecoense é formado por Dr. Mendonça, Dr. Fabiano Winckler (medicina esportiva), Dr. Vinícius Mendonça (ortopedia e traumatologia) e Dr. Samuel Ricardo Banaszeski (ortopedia e traumatologia).

Também prestigiaram a entrega da ambulância o diretor de Plano de Saúde da Unimed Chapecó e médico gastroenterologista, Dr. Waldir Savi Júnior e o diretor superintendente de futebol da Chapecoense, Hélio Hermito Zampier Neto.

Foto 15 – A ambulância será utilizada nos jogos oficiais e nos treinamentos.

Foto 16 – A ambulância será utilizada nos jogos oficiais e nos treinamentos.

Foto 17 – O veículo é uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Foto 18 – O veículo é uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Foto 19 – O presidente da Unimed Chapecó e médico do trabalho, Dr. José Pegoraro Foresti, ressaltou a parceria.

Foto 20 – Prestigiaram a entrega diretores da Cooperativa Médica e dirigentes da Chapecoense.

Foto 21 – Prestigiaram a entrega diretores da Cooperativa Médica e dirigentes da Chapecoense

Foto 22 – A CBF exige a disponibilização de duas ambulâncias durante os jogos e os treinos.

POR MARCOS BEDIN