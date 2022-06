PSG comunica que Neymar não faz mais parte dos planos do clube; confira

Neymar Jr foi comunicado pelo PSG (Paris Saint-Germain) que ele não faz mais parte dos planos do clube europeu. A informação veio do jornal El País. O time passa por uma reforma desde que o contrato de Mbappé foi renovado.

O jogador brasileiro anda recebendo críticas de Kylian Mbappé. O atacante anda reclamando do comportamento indisciplinado do camisa 10 de maneira sistemática durante os treinos e de suas recuperações pós partida.

Neymar alega estar se sentindo humilhado com a situação, já que o PSG teve uma reunião com o pai do atleta sobre uma possível saída do jogador. O clube está disposto a pagar o salário do atleta em caso de empréstimo para outro time. O craque diz que estaria disposto a sair do Paris Saint-Germain para “calar a boca” do time e conquistar uma Bola de Ouro fora da França.

Recentemente, Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG, deu uma entrevista para o jornal espanhol Marca, onde deixou em aberto o futuro do camisa 10 na equipe, o que deixou o atleta brasileiro incomodado. Na entrevista em questão, o cartola recebeu a seguinte pergunta: “Neymar está dentro do novo projeto?”.

E ele respondeu: “Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas”.