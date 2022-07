Brasil vence os EUA pela 1ª vez na ginástica artística e é ouro no Pan

O Brasil alcançou, neste domingo (17), diante de cerca de duas mil pessoas na Arena Carioca 1, seu resultado mais expressivo como equipe na ginástica artística. Com uma apresentação quase perfeita, diante das possibilidades atuais, o time de Rebeca Andrade e Flávia Saraiva venceu os Estados Unidos pela primeira vez na história, faturando o título do Campeonato Pan-Americano.

As norte-americanas não trouxeram ao Rio todas as suas melhores ginastas, mas apresentaram uma mescla do seu time A com o B. Kayla Dicello, por exemplo, foi bronze no individual geral do último Mundial. Ainda assim, é padrão os EUA competirem em eventos que não o Mundial e a Olimpíada com times mistos ou reservas. E o Brasil nunca havia vencido.

Com informações: Uol