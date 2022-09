Etapa Uphill Marathon na Serra do Rio do Rastro movimenta Bom Jardim da Serra

Prova mais desejada e desafiadora do país retorna à imponente paisagem de Santa Catarina.

A segunda etapa da Claro Uphill Marathon 2022 será realizada nos dias 2 a 4 de setembro na espetacular Serra do Rio do Rastro, localizada em Lauro Müller, cartão-postal de Santa Catarina, onde a prova iniciou sua trajetória em 2013. E a prefeitura de Bom Jardim da Serra juntamente a toda comunidade estão dando suporte e apoio aos participantes.

a Claro Uphill Marathon levará cerca de 3 mil corredores para subidas íngremes de até 1.500 metros e curvas fechadas da Serra do Rio do Rastro em Lauro Müller (SC). No trecho da rodovia federal SC-390, entre as cidades de Lauro Muller e Bom Jardim da Serra, os participantes vão se deparar com mirantes incríveis, penhascos, montanhas, e passarão por outras atrações como cânions (Ronda, Funil e Laranjeiras), a Cascata da Barrinha e a Usina Eólica, que se destacam nesta interligação entre o Planalto Serrano e o litoral catarinense.