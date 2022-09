Para otimistas pela conquista do hexa, aqui uma grande notícia da Seleção Brasileira

Com a vitória da Seleção Brasileira diante da Tunísia por 5 x1, em jogo amistoso realizado ontem em Paris, o Brasil encerrou o seu período de testes. Na semana passada, o Brasil aplicou 4 x 1 em Gana.

Agora, é só aguardar a lista final dos convocados para a Copa do Mundo (façam suas apostas), que deve ocorrer no dia 7 de novembro e a bola rolando nos gramados do Catar na busca pelo hexacampeonato. O Brasil está no grupo H, com as seleções da Sérvia, Suíça e Camarões.

Para os otimistas de plantão, que estão começando a se animar pela conquista do hexacampeonato (já compraram suas bandeiras?), a Seleção Brasileira sob o comando do treinador Tite foi o time que teve o melhor rendimento desde o mundial da Rússia. São 51 jogos, com 37 vitórias, 10 empates e apenas 3 derrotas. Um aproveitamento acima de 80%. Brasil il il il il il!

Com informações de Fábio Machado para o ND+