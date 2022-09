Sorte: Mais de 20 apostas catarinenses faturam prêmios na loteria; sortudo ganhou meio milhão de reais

Em Santa Catarina teve sortudos que faturaram uma grana nos sorteios da loteria da Caixa Econômica, realizados na terça-feira (27). Teve ganhador que chegou a faturar meio milhão de reais. Foram mais de 20 apostas que ganharam prêmios nos concursos da Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte.

As cidades que tiveram apostas ganhadoras foram: Balneário Camboriú; Blumenau; Bombinhas; Canoinhas; Catanduvas; Chapecó; Cocal do Sul; Florianópolis; Imbituba; Jaraguá do Sul; Joinville; Porto União; Praia Grande; Rio do Sul; São Francisco do Sul; São José; São Lourenço do Oeste; Tijucas e Tubarão.

Lotofácil

Teve apostador catarinense que faturou o prêmio principal da Lotofácil (2624), sorteado na terça-feira (27). Uma posta feita em Chapecó, no Oeste catarinense, acertou os 15 números e faturou R$ 552.049,79. Outra aposta feita no Rio de Janeiro também marcou 15 pontos e vai receber o mesmo valor.

Outras 438 apostas acertaram 14 pontos e cada uma vai receber R$ 755,07. Em Santa Catarina os prêmios saíram para Blumenau (3); Bombinhas; Canoinhas; Catanduvas (2); Chapecó (bolão com 16 cotas); Cocal do Sul; Florianópolis (2); Jaraguá do Sul; Joinville; Porto União; Praia Grande; São Francisco do Sul; São José (2); Tubarão.

Os números sorteados foram: 02 – 04- 05 – 07 – 08 – 12 – 14 – 17 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25. Nesta quarta-feira (28) tem mais um sorteio do concurso e o prêmio é estimado em R$ 1,5 milhão. A aposta mínima com 15 números custa R$ 2,50.

Timemania

Na Timemania (1840) teve aposta de Santa Catarina que conseguiu marcar seis acertos e faturou R$ 60.715,39. O sortudo é de Imbituba. Os números sorteados na terça-feira no concurso foram: 13 – 14 – 27 – 33- 46 – 49 e 60. Não houve ganhadores do prêmio principal.

Para o sorteio de quinta-feira (29) o prêmio está estimado em R$1,8 milhão. O valor da aposta é de R$ 3,00.

Dia de Sorte

Teve catarinense faturando prêmio no concurso Dia de Sorte (661), sorteado na terça-feira. As apostas ganhadoras foram feitas em Balneário Camboriú; Rio do Sul; São Lourenço do Oeste e Tijucas. Cada uma acertou seis números e vai receber R$841,61.

Duas apostas marcaram sete acertos e vão receber R$ 333.272,04 -as duas feitas em Minas Gerais. O próximo sorteio será na quinta-feira.

Quina

No concurso da Quina (5960) realizado na terça-feira não houve ganhador do prêmio principal, que acumulou. Já 60 apostas acertaram quatro pontos e vão faturar R$ 10.242,45 cada. Os números sorteados foram: 06 – 11 – 57 – 73- 78. Não houve ganhador de Santa Catarina.

O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira e o prêmio estimado é de R$ 14,2 milhões. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,00. Mas, segundo a Caixa, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

Com informações do ND+