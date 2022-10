Briga generalizada em partida de futebol acaba com pelo menos 127 mortes

Uma confusão dentro de um estádio em Malang, na Indonésia, terminou em tragédia. O tumulto teve início após o apito final da partida entre Arema FC e Persebaya Surabaya, pela primeira divisão nacional.

Informações da imprensa local dão conta de que dois dos mortos eram policiais e cerca de 180 pessoas ficaram feridas. Em entrevista à CNN, o inspetor-chefe da polícia, Nico Afinta, disse que a invasão aconteceu porque torcedores do time derrotado ficaram desapontados e entraram em campo para perseguir jogadores e árbitros.

“Por causa do gás lacrimogêneo, eles saíram para um ponto, na saída. Depois houve um acúmulo e no processo do acúmulo houve falta de ar, falta de oxigênio”, disse Afinta.

Com o lamentável episódio, a liga nacional informou que suspendeu as partidas da competição por uma semana.

O Arema FC se pronunciou de forma oficial através de seu presidente, Abdul Haris:



“O Arema FC expressa suas profundas condolências pelo desastre em Kajuruhan (nome do estádio). A direção do Arema FC tabém é responsável pelo tratamento das vítimas, tanto as que morreram quanto as feridas.



Como acompanhamento, a gerência do Arema FC também estabelecerá um centro de crises ou posto de informações às vítimas para receber relatórios e tratar as vítimas que estão hospitalizadas e doentes.



Às famílias das vítimas, a direção do Arema FC pede imensas desculpas e está pronta para indenizar. A direção está pronta para aceitar sugestões de tratamento pós-desastre para que muitos sejam salvos.”

Fonte: Uol