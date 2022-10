Passagem de furacão deixa 35 mortos nos EUA

A passagem do furacão Ian pelos estados americanos da Flórida, Carolina do Sul e Carolina do Norte deixou um rastro de destruição. O número de mortos nos Estados Unidos causado por uma das tempestades mais fortes que atingiram o país subiu neste sábado (1º) para 35.

O Ian atingiu na quarta-feira a costa do Golfo da Flórida como um poderoso furacão de categoria 4 na escala Saffir-Simpson – a segunda mais elevada – com ventos de 240 km/h, causando inundações e destruindo casas.

Autoridades da Flórida disseram que ao menos 27 pessoas morreram em decorrência da passagem do furacão. Várias mortes ocorreram por afogamento, incluindo uma mulher de 68 anos que foi arrastada para o mar por uma onda e um homem de 67 anos que esperava o resgate e acabou caindo na água que invadiu sua casa.

Mais de 10 mil pessoas estão desaparecidas. Autoridades acreditam que a maioria está em abrigos ou sem energia. Outros milhares estão ilhados em suas residências e guardam o resgate.

Os danos causados pelo furacão nos EUA foram estimados em dezenas de bilhões de dólares. Várias estradas foram inundadas ou bloqueadas pela queda de árvores. Cerca de 1,7 milhão de residências ficaram sem energia elétrica.

O presidente norte-americano, Joe Biden, aprovou uma declaração de estado de emergência e pediu que a população ouça os alertas das autoridades locais. A aprovação permite que o governo federal disponibilize recursos para as localidades atingidas.

Na quinta-feira, Biden afirmou que o governo federal cobrirá “100%” dos custos de limpeza de todos os estragos causados pelo furacão, bem como os esforços de resgate para salvar vidas. Além disso, arcará com a maior parte do custo da reconstrução de prédios públicos, como escolas e quartéis de bombeiros.

Autoridades mantêm alerta

Após a Flórida, o olho do furacão atingiu na sexta-feira a costa da Carolina do Sul, com ventos de até 140 km/h, onde arrasou a beira-mar de Georgetown. Após perder intensidade, o Ian se alastra neste sábado pela Carolina do Norte e do Sul e Virginia. O Centro Nacional de Furacões dos EUA alertou que o perigo de tempestades, inundações e ventos fortes continuam.

Na Carolina do Norte, o governador democrata Roy Cooper pediu aos habitantes para se prepararem para chuvas torrenciais, ventos fortes e possíveis cortes de energia.

Antes de chegar à costa americana, o furacão passou por Cuba, deixando três motos no início da semana. Grande parte do território cubano foi quase que totalmente paralisado pela falta de eletricidade, água e telecomunicações.

O Ian cruzou o extremo oeste da ilha com categoria 3 na escala Saffir-Simpson, deixando um rastro de destruição com chuvas intensas e ventos de até 200 km/h.

Fonte: G1