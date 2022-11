Copa do Mundo: veja quando são os jogos do Brasil

Os três jogos do Brasil na primeira fase da Copa do Mundo do Catar acontecem em dias de semana. A estreia ocorre contra a Sérvia na quinta-feira, 24 de novembro, no estádio de Lusail. O jogo acontece às 16h de Brasília.

Quatro dias depois, na segunda-feira (28), a seleção treinada pelo técnico Tite volta a campo para a enfrentar a Suíça, às 13h, no estádio Ras Abu Aboud, em Doha.

A terceira partida ocorre no dia 2 de dezembro (sexta-feira) novamente no estádio de Lusail, também às 16h, como na estreia, contra Camarões.

Caso se classifique em primeiro lugar do grupo, o Brasil volta a campo para enfrentar o segundo do Grupo H (Portugal, Gana, Coreia do Sul e Uruguai) no dia 5 de dezembro (segunda-feira), no Estádio 974, em Doha.

Caso passe em segundo lugar, enfrenta o primeiro do Grupo H no dia 6 (terça-feira), no estádio de Lusail.

Se o Brasil for adiante, as quartas de final acontecem dias 9 ou 10 de dezembro (sexta ou sábado), às 12h, e as semifinais em 14 ou 15 de dezembro (quarta ou quinta), às 16h. A disputa do terceiro lugar acontece no sábado, 17, às 16h, e a final no domingo, 18, às 12h.

Partidas Confirmadas:

Brasil e Sérvia: 24/11, quinta-feira – 16h (horário de Brasília)

Brasil e Suíça: 28/11, segunda-feira – 13h (horário de Brasília)

Brasil e Camarões: 02/12, sexta-feira – 16h (horário de Brasília)

Fonte: Redação Terra