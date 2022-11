Você que vai construir, reformar ou pintar sua casa corre para a GT Materiais de Construção

Fim de ano chegando, sabe aquela reforma ou talvez aquela mudança na decoração, agora é a hora, na Loja GT materiais de construção você encontra tudo o que precisa para reformar sua casa, da fundação até o mais fino acabamento, contando com: materiais pesados, tintas, vernizes, argamassas, enfeites natalinos, todos os produtos com os melhores preços e melhores condições contando também com um ótimo atendimento.

Se você vai pintar, pinte primeiro em nossa loja. Você vai ver que as Resicolor Tintas a Óleo é de qualidade e durabilidade, e com uma oferta especial. Veja de perto também os melhores preços nas linhas de telhas, em todas as bitolas e tamanhos.

Linha completa de tintas imobiliárias e automotivas, da base da pintura até o mais fino acabamento, aqui você encontra, máquinas tinto métricas das conceituadas marcas Suvinil, Coral, Renner e Resicolor, onde podemos colorir mais de 40 mil cores.

Tudo com melhor preço a vista e as melhores formas de pagamentos

GT esta localizada ao lado do Sicoob.

Entre em contato conosco pelos fones (49) 3233-0531, (49) 3233-0043 ou seu vendedor de sua preferência.

GT Materiais de Construção, uma empresa genuinamente joaquinense.