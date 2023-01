Rei Pelé: Homenagem final antes do adeus!

Homenagem final antes do adeus! O corpo do ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, eternamente conhecido como Pelé, deixou a Vila Belmiro na manhã desta terça (3), e foi levado pelo corpo de bombeiros para um cortejo pela cidade de Santos, até o memorial onde será enterrado, em uma cerimônia reservada à família. Uma multidão formada por moradores da cidade, turistas que estavam e que chegaram ao litoral para acompanhar a despedida, e torcedores organizados do Santos FC acompanhou todo o trajeto feito pelas ruas da baixada santista para se despedir do craque, que transformou o futebol e levou o Brasil ao patamar de potência mundial no esporte. Que a imagem do atleta e seus feitos em campo sejam preservados e ele possa descansar em paz.

Fotos: Homenagem final antes do adeus! O corpo do ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, eternamente conhecido como Pelé, deixou a Vila Belmiro na manhã desta terça (3), e foi levado pelo corpo de bombeiros para um cortejo pela cidade de Santos, até o memorial onde será enterrado, em uma cerimônia reservada à família. Uma multidão formada por moradores da cidade, turistas que estavam e que chegaram ao litoral para acompanhar a despedida, e torcedores organizados do Santos FC acompanhou todo o trajeto feito pelas ruas da baixada santista para se despedir do craque, que transformou o futebol e levou o Brasil ao patamar de potência mundial no esporte. Que a imagem do atleta e seus feitos em campo sejam preservados e ele possa descansar em paz.

Fotos: AgNews