Postos que aumentaram preço de combustíveis serão notificados, diz Senacon

A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) irá notificar os postos que aumentaram o preço dos combustíveis no início do ano. A informação foi divulgada pelo secretário Wadih Damous, que justificou a ação em meio à Medida Provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que renovou a redução das alíquotas referentes aos produtos.

“Inaceitável e inexplicável a alta da gasolina, pois não houve aumento no preço internacional do barril de petróleo e a isenção de tributos federais sobre os combustíveis foi renovada. Como Secretário Nacional do Consumidor já mandei notificar esses postos. Parece coisa orquestrada”, escreveu Damous, nas redes sociais.

A declaração aconteceu pouco tempo depois do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmar que iria investigar os postos que aumentaram o valor dos produtos desde domingo (1º). Segundo ele, como não houve aumento na Petrobras, “não há base empírica para a descoordenação dos preços” nos estabelecimentos.