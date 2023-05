Mais de 1.000 Esportistas se cadastraram no Bolsa Atleta do Governo do Estado

O Programa Bolsa Atleta 2023, do Governo de Santa Catarina, por intermédio da Fesporte, teve um aumento de inscrição de 33,7% em relação a 2022. No ano passado foram 798 atletas cadastrados, neste ano o total chegou a 1.067.



Finalizado o prazo de inscrição, dia 8 de maio, agora a comissão do Bolsa Atleta da Fesporte se debruça na análise documental dos atletas inscritos. Nesta fase, a equipe de técnicos analisa se todos os documentos comprobatórios estão corretos e só então são validados. É nesta fase que se saberá quantos atletas serão contemplados.



O Edital do Bolsa Atleta de Santa Catarina prevê os passos seguintes do processo, que são a publicação da lista dos contemplados no site da Fesporte, prazo para recursos, publicação dos atletas contemplados no Diário Oficial do Estado e por fim o envio do termo de adesão.



Segundo a Comissão do Bolsa Atleta, devido ao grande volume de inscritos, foi necessário criar uma força tarefa para agilizar o processo, pois nessa fase uma grande quantidade de documentos serão analisados. Diante disso, a Comissão já estuda a possibilidade de estender o prazo da análise documental, previsto para se encerrar dia 15 de maio.

A Lei Bolsa Atleta

Publicado dia 24 de abril no Diário Oficial do Estado, o Edital do Programa Bolsa Atleta de Santa Catarina visa a transferência de recursos financeiros do Governo do Estado para os atletas e paratletas que se enquadrem no estabelecido pela Lei Nº 18.335/22.



Segundo essa lei a Bolsa Atleta é destinada prioritariamente aos atletas e paratletas praticantes do esporte educacional; atletas de alto rendimento em modalidades olímpicas e paralímpicas registrados nas entidades associadas, respectivamente, ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB) ou ao Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB); e aos atletas e paratletas praticantes das demais modalidades constantes do calendário anual da Fesporte.

