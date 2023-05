Maçã: porta-enxertos e melhoramento genético no cultivo

A imagem tradicional de uma macieira em formato de árvore está mudando. Ou melhor, já se transformou. A planta cada vez mais se assemelha a um arbusto. Fica menor, mais estreita, com galhos mais curtos. Essa mudança foi possível pelos melhoramentos realizados com pesquisas ao longo de décadas.

Se no lugar das árvores formarem-se arbustos, tal qual uma videira, fica mais fácil e rápida a coleta dos frutos maduros, sem necessidade de subir escadas ou plataformas. E se a planta pegar mais sol, as maçãs ficam mais vermelhas e com melhor qualidade para o mercado. Mas para que essa mudança seja aplicada, é preciso também mudar o sistema que orienta o crescimento da macieira. Essa cadeia de técnicas permite o melhor aproveitamento da planta e dos frutos.

“Hoje falamos muito de sistemas de condução. Essa é a ideia básica: desenvolver um sistema de condução de macieira que seja competitivo, que seja viável técnica e economicamente”, explica o pesquisador da Embrapa, Marcos Botton.

Os estudos realizados pela Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e pela Epagri são fundamentais para desenvolver essas novas tecnologias. “Antigamente você pensava como se fosse um pinheirinho de Natal. No futuro teremos que ter um porta-enxerto que se adapte ao sistema de condução, tipo a parreira. Assim terá uma melhor eficiência na colheita, na condição de maturação dos frutos e, principalmente, mecanização do pomar”, destaca Leo Rufato, professor e pesquisador da Udesc.

Rufato testa um porta-enxerto que encurta o tempo necessário de desenvolvimento de uma macieira, ajudando o produtor a colher mais rápido e ainda pagar o custo de investimento mais cedo.

Melhoramento genético

Isadora junto com as irmãs Luiza e Venice, variedades desenvolvidas pela Epagri, fazem parte de um acordo de cooperação internacional, assinado em 2022, que permitirá a produção em terras italianas, com a marca Sâmboa. Já são 300 hectares cultivados fora do Brasil, com meta de chegar a 4 mil em todo o mundo.

“A previsão de expansão é muito grande. Esperamos que essas variedades tragam um ganho de visibilidade para a Epagri, para Santa Catarina e para a pesquisa. Estamos muito felizes por este trabalho, que tem aberto as portas para o mundo”, destaca o pesquisador Marcus Vinicius Kvitschal, que lidera estudos de melhoramento genético da maçã na Epagri.

Enquanto a Epagri exporta essa tecnologia, recebe pela primeira vez royalties pela pesquisa dessas variedades, netas das primeiras mudas de fuji e gala em Santa Catarina.

Confira, até sábado, dia 13 de maio, outras matérias desta reportagem especial que conta como tecnologia ajudou a tornar Santa Catarina líder no cultivo de maça.

Reportagem Gisele Krama

Fotos e Infográficos Gabriela Garcia

Infográficos Sharlene Melanie

Vídeos Caroline Costa

Edição Nanda Gobbi